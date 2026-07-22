Presentato in Regione Lombardia MedFest 2026 il festival della cultura medievale in Lombardia

È stata presentata oggi in Regione Lombardia la quinta edizione di MedFest, il festival dedicato alla cultura medievale in Lombardia. La manifestazione si svolgerà tra settembre e ottobre in otto province, tra cui Bergamo, Brescia e Milano. La presentazione si è tenuta nella Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli. La kermesse coinvolgerà diverse località della regione, con eventi e iniziative legate al periodo medievale.

È stata presentata quest’oggi, nella cornice della Sala Ghilardotti a Palazzo Pirelli, la quinta edizione di MedFest, il festival della cultura medievale in Lombardia, che si svilupperà nei mesi di settembre e ottobre in otto province: Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. Promosso dall’ associazione culturale Res Musica, è sostenuto da Regione Lombardia e da amministrazioni, enti, associazioni e istituzioni culturali che ne condividono finalità e valori. “Santi, eretici, peccatori: da san Francesco al Nome della Rosa” sarà il fil rouge della rassegna, che si propone di far scoprire e approfondire la sorprendente rete di relazioni culturali che nel Medioevo collega mondi geografici, religiosi e culturali apparentemente lontani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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