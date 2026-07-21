Medfest 2026 | il Medioevo Festival in Lombardia torna con 18 eventi tra settembre e ottobre

MedFest 2026, il Medioevo Festival in Lombardia, si svolgerà tra settembre e ottobre con 18 eventi. La quinta edizione della manifestazione comprende spettacoli, rievocazioni storiche e attività culturali distribuite in diverse località della regione. L’organizzazione è curata dall’Associazione Res e coinvolge vari enti e associazioni locali. La manifestazione si propone di valorizzare il patrimonio medievale attraverso iniziative aperte al pubblico, senza indicare date specifiche o dettagli sui singoli eventi.

Torna l’appuntamento con MedFest – Medioevo Festival in Lombardia, giunto alla sua quinta edizione. La kermesse (promossa dall'Associazione Res Musica e sostenuta da Regione Lombardia) tra settembre e ottobre il festival farà tappa in otto province lombarde (Bergamo, Brescia, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Pavia, Sondrio, Varese) con 18 appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio medievale attraverso musica, teatro, cinema, arte e incontri culturali. Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà " Santi, eretici, peccatori: da San Francesco al Nome della Rosa ", un percorso che racconta la ricchezza e l'attualità del Medioevo. Le diciotto tappe della rassegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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