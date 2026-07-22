Preghiera della sera 22 Luglio | l’invocazione a San Giuseppe per la notte

Notizia in breve

Papa Francesco ha rivolto un'invocazione a San Giuseppe, chiedendo guida, grazia e protezione durante la notte. La preghiera, definita bellissima e solenne, invita i fedeli a prepararsi a un riposo sereno sotto la protezione del santo. Si sottolinea che ogni intenzione, affanno o speranza sono custoditi con amore infinito nel cuore di Dio, offrendo conforto e sicurezza.