Preghiera della sera 22 Luglio | l’invocazione a San Giuseppe per la notte

Da lalucedimaria.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Papa Francesco ha rivolto un'invocazione a San Giuseppe, chiedendo guida, grazia e protezione durante la notte. La preghiera, definita bellissima e solenne, invita i fedeli a prepararsi a un riposo sereno sotto la protezione del santo. Si sottolinea che ogni intenzione, affanno o speranza sono custoditi con amore infinito nel cuore di Dio, offrendo conforto e sicurezza.

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La bellissima e solenne invocazione di Papa Francesco a San Giuseppe per chiedere guida, grazia e protezione nel cammino della vita. Prepariamoci a un riposo ristoratore, sotto la protezione di San Giuseppe, con la certezza che ogni nostra intenzione, affanno o speranza è custodita con amore infinito nel cuore di Dio. Prima di chiudere gli occhi, prendiamoci un momento di raccoglimento per metterci alla presenza del Signore, ringraziandolo per il giorno trascorso e consegnandogli la notte che ci attende. Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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