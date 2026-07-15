Il testo presenta una preghiera del 15 luglio dedicata a San Giuseppe, considerato custode della Santa Famiglia. La preghiera chiede protezione, purezza d’animo e intenzioni, e invoca la guida di San Giuseppe nel servizio fedele a Dio.

Un’antica preghiera al Custode della Santa Famiglia per invocare la grazia della purezza d’animo e di intenzioni: San Giuseppe protegga ciascuno di noi e ci guidi nel servizio fedele a Dio. Custoditi sotto lo sguardo paterno di San Giuseppe, prepariamoci a un riposo ristoratore, perché ogni nostra preoccupazione sia portata con amore infinito nel cuore di Dio. Prima di chiudere gli occhi, prendiamoci un momento di raccoglimento per metterci alla presenza del Signore, ringraziandolo per il giorno trascorso e consegnandogli la notte che ci attende. O glorioso S. Giuseppe, Padre e Protettore dei Vergini, Custode fedele a cui Iddio affidò Gesù... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 luglio: San Giuseppe, custodiscici

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Maria Valtorta – Quaderni - 20 marzo 1946: S. Giuseppe Fui guidato dallangelo di Dio

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