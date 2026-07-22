Prato ha aperto il Textile Hub, un impianto all’avanguardia capace di trattare fino a 33.000 tonnellate di rifiuti tessili all’anno. L’impianto si concentra sulla trasformazione dei rifiuti in nuove risorse, rafforzando la filiera dell’economia circolare nel settore tessile. La struttura rappresenta un passo importante per il riciclo tessile e la gestione sostenibile dei materiali. La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 22 luglio 2026.

Prato, 22 luglio 2026 – Un impianto di ultima generazione per trasformare i rifiuti tessili in nuove risorse e consolidare la filiera dell'economia circolare. È stato inaugurato oggi a Prato il Textile Hub di Plures, una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei materiali tessili. Il nuovo polo sorge nell'area dell'ex depuratore comunale ed è destinato a diventare un punto di riferimento per il trattamento dei rifiuti tessili a livello regionale e nazionale. hub tessile plures inaugurazione impianto Un investimento da 31,3 milioni di euro. Realizzato in appena 24 mesi grazie a un investimento complessivo di 31,3 milioni di euro, il progetto ha beneficiato dei finanziamenti del PNRR e delle agevolazioni previste dal piano Industria 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato inaugura il Textile Hub: il nuovo polo per il riciclo tessile tratta fino a 33mila tonnellate l'anno

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