Dopo i trasferimenti, sono rimasti oltre 35mila posti di personale ATA senza titolare. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati ufficiali sulla mobilità per l'anno scolastico in corso. La cifra si riferisce alle disponibilità residue ancora non assegnate a nessun candidato. I numeri sono aggiornati al 22 luglio.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato ufficialmente gli esiti della mobilità per l'anno scolastico corrente. Dai dati aggiornati emerge una quota estremamente significativa di posti personale ATA rimasti privi di un titolare definitivo dopo i movimenti. Questa situazione costringerà i singoli istituti sul territorio nazionale a ricorrere a numerosi contratti a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi amministrativi e ausiliari. Le future immissioni in ruolo copriranno infatti solo una minima parte delle reali necessità delle scuole, lasciando scoperte moltissime cattedre che richiederanno soluzioni temporanee. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Posti personale ATA: oltre 35mila disponibilità residue dopo i trasferimenti [Aggiornato al 22 Luglio]

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Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. x.com

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