Dopo i trasferimenti dell'anno scolastico in corso, risultano ancora disponibili oltre 35.000 posti residui per il personale ATA. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati ufficiali relativi alla mobilità, evidenziando che una quota considerevole di queste posizioni non ha ancora un assegnatario definitivo. La situazione riguarda tutte le categorie del personale ATA coinvolte nelle assegnazioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato ufficialmente gli esiti della mobilità per l'anno scolastico corrente. Dai dati aggiornati emerge una quota estremamente significativa di posti personale ATA rimasti privi di un titolare definitivo dopo i movimenti. Questa situazione costringerà i singoli istituti sul territorio nazionale a ricorrere a numerosi contratti a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi amministrativi e ausiliari. Le future immissioni in ruolo copriranno infatti solo una minima parte delle reali necessità delle scuole, lasciando scoperte moltissime cattedre che richiederanno soluzioni temporanee. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Posti personale ATA: oltre 35mila disponibilità residue dopo i trasferimenti [Aggiornato al 7 Luglio]

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I dati ufficiali successivi alla mobilità evidenziano numerosi posti personale ATA ancora disponibili, ripartiti tra assunzioni a tempo indeterminato e supplenze annuali. #Personale x.com

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