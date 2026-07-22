Popsophia The show must go on Da Freddie Mercury a ’La la land’

Il festival Popsophia si terrà a Civitanova Marche dal sabato al lunedì, con il tema “The show must go on”. L’evento include riferimenti a artisti come Freddie Mercury e Lucio Battisti, e si concentra sui musical. La manifestazione coinvolge diverse iniziative legate al mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea, con spettacoli e approfondimenti che si svolgeranno nell’arco di tre giorni. La scelta del tema richiama il continuo svolgimento delle performance artistiche, anche in situazioni difficili.

Da Freddie Mercury a Lucio Battisti, passando per i musical. The show must go on, come recita il celebre brano dei Queen, ma anche il tema scelto quest’anno per Popsophia, il festival del contemporaneo che terrà impegnata Civitanova Marche nella tre giorni di sabato, domenica e lunedì. Via agli attesi Philoshow, cuore della riflessione e motore della rassegna in un tris di appuntamenti conditi da spettacoli nel borgo storico di Civitanova alta, in piazza della libertà. Lo start sabato con A star is born. Filosofia del musical, da Moulin Rouge a La La Land, un viaggio fra i musical più famosi. A dialogare con Lucrezia Ercoli, la filosofa Ilaria Gaspari ripercorrendo un secolo di spettacolo accompagnato dalla musica della Factory. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The show must go on. Filosofia dei Queen | Domenica 26 luglio 2026

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