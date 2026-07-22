Aldo Poponcini ha lasciato il gruppo politico Scelgo Arezzo per entrare in Futuro Nazionale senza cambiare il numero di voti ottenuti. La sua decisione si è verificata senza che ci fosse bisogno di nuovi scrutini o votazioni. La mossa rappresenta un trasferimento tra formazioni politiche locali, senza modifiche nel risultato elettorale. La vicenda è stata ufficializzata senza alterare i dati già registrati nelle urne.

La politica aretina ci regala un altro piccolo miracolo di mobilità sostenibile: Aldo Poponcini è passato da Scelgo Arezzo a Futuro Nazionale senza consumare nemmeno un voto in più. Quelli li aveva già raccolti prima, sotto un’altra insegna. Il consigliere comunale, eletto nella lista civica che sosteneva Marco Donati, ha convocato una conferenza stampa per chiarire le ragioni del passaggio al gruppo misto e della successiva adesione a Futuro Nazionale, formazione politica che fa riferimento al generale Roberto Vannacci. Per rendere il concetto più comprensibile anche ai distratti, durante l’incontro è stata mostrata pure la tessera. Foto di gruppo, sorrisi e documento bene in vista: mancava soltanto il taglio del nastro davanti al nuovo guardaroba politico. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Poponcini cambia casacca e trova il futuro: nazionale, naturalmente

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