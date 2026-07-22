Il Pop Corn Festival si svolge all’Argentario, con Federico Moccia come presidente della giuria. Lo scrittore, regista e sceneggiatore torna a Porto Santo Stefano, dove è stato ambientato il film ‘Tre metri sopra il cielo’. La manifestazione si tiene da venerdì a domenica in piazza dei Rioni e celebra il cinema attraverso proiezioni e concorsi di cortometraggi. Moccia partecipa come giudice del concorso dedicato ai cortometraggi, in una tre giorni dedicata al cinema e al territorio.

Il Pop Corn Festival è un gioiello per l’ Argentario, unisce il territorio e il grande cinema. E qua è nato ‘ Tre metri sopra il cielo ’. Federico Moccia, scrittore, regista e sceneggiatore, torna a Porto Santo Stefano nelle vesti di presidente della giuria del Pop Corn Festival del Corto, in programma da venerdì a domenica in piazza dei Rioni. Per lui sarà la sesta partecipazione a una manifestazione con la quale ha costruito negli anni un rapporto sempre più stretto. Ma il legame di Moccia con l’Argentario nasce molto prima del festival. "All’inizio venivo ad Ansedonia con mio padre, che aveva tanti amici in questa zona – racconta –. Poi mi sono innamorato di questi luoghi e ho preso una casa al Pianone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pop Corn Festival all’Argentario. Federico Moccia stella della giuria

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