Il Pop Corn Festival si svolge sull’Argentario e viene definito da un costumista cinematografico come una vetrina da tutelare, capace di far emergere molti talenti. L’evento rappresenta un punto di riferimento per la zona e, secondo l’intervistato, dovrebbe durare a lungo. Per lui, tornare al festival significa ogni anno riscoprire le proprie origini, evidenziando il valore culturale e artistico di questa manifestazione dedicata al cortometraggio.

MONTE ARGENTARIO "Il Pop Corn Festival è un orgoglio per l’Argentario, deve avere vita lunga perché può far emergere nuovi talenti". Per Stefano Giovani, costumista cinematografico originario di Porto Santo Stefano, tornare al Pop Corn Festival del Corto significa ogni anno ritrovare le proprie radici. Da tempo vive e lavora a Roma, dove ha costruito una carriera che lo ha portato a firmare i costumi di film e serie di grande successo, ma il legame con l’Argentario resta fortissimo. Venerdì inizierà dunque in piazza delle Meraviglie il festival dedicato al cortometraggio, e per Giovani – che sarà anche quest’anno in giuria – è un ritorno a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pop Corn festival: "Una vetrina da tutelare. Fa emergere molti talenti"

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