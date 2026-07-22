poliziotto libero dal servizio salva anziano da un incendio

Un poliziotto libero dal servizio ha salvato un anziano da un incendio in un’abitazione a Firenze nei giorni scorsi. L’agente, intervenuto sul posto, ha portato in salvo l’anziano che si trovava all’interno dell’appartamento in fiamme. Non ci sono state altre persone coinvolte e l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale per controlli.

Firenze, 22 luglio 2026 – Poliziotto libero dal servizio salva un anziano da un incendio in abitazione. È successo nei giorni scorsi a Firenze. Un ispettore della polizia di Stato, in servizio presso la sezione investigativa del servizio centrale operativo di Firenze, si stava recando in ufficio quando, percorrendo via Boccherini, ha notato la dipendente di una farmacia della zona parlare in modo concitato con un anziano affacciato ad una finestra del secondo piano di un palazzo e da un'altra uscire del fumo. L'anziano è apparso particolarmente confuso, quasi assente. L’intervento. Il poliziotto ha immediatamente chiesto alle persone presenti di chiamare il numero unico di emergenza 112 e senza esitare è entrato nel palazzo raggiungendo, l'abitazione del 75enne in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Poliziotto salva due anziani dalla casa in fiamme: «Potevano essere i miei genitori»

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