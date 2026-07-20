poliziotto libero dal servizio salva un anziano dal gesto estremo

Un poliziotto libero dal servizio ha evitato un gesto estremo, salvando un anziano che stava per buttarsi da un cavalcavia. Avvicinatosi al luogo, ha visto l’uomo oltre il guardrail e ha bloccato il tentativo di salto. Due donne presenti avevano già chiamato i soccorsi. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dell’anziano o sulle motivazioni del gesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avvicinatosi al luogo, constatava la presenza di un uomo anziano posizionato oltre il guard – rail del cavalcavia, con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto, mentre due donne lì presenti avevano già provveduto ad allertare i soccorsi. Il Poliziotto, in servizio presso il IV Reparto Mobile di Napoli, con l’ausilio di un militare dell’Esercito Italiano, anch’egli libero dal servizio, raggiungeva l’uomo oltre la barriera di protezione e lo tratteneva fisicamente, instaurando un dialogo volto a mantenerlo calmo fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari. L’intervento, svolto con tempestività e professionalità, ha consentito di mettere la persona in sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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