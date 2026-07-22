La Polizia Postale segnala un aumento delle truffe online che utilizzano l'intelligenza artificiale. Tra le tecniche più comuni ci sono le truffe tramite richieste di like false, le truffe sentimentali, quelle legate a false comunicazioni di arresto e i furti di telefono che sfruttano l'IA. Questi metodi sono in crescita e coinvolgono diversi tipi di inganni digitali.

AGI - Le truffe fatte con l'IA sono ormai sempre più diffuse: ci sono quella dei like, quella romantica, quella del figlio arrestato, quella del nipote a cui hanno rubato il telefono. E poi il finto annuncio di lavoro, il bonifico sospetto, la falsa vincita o la spedizione da ritirare: "praticamente una nuova al giorno, grazie all'intelligenza artificiale l'unico limite è la fantasia, e i gruppi criminali di fantasia ne hanno da vendere". A dirlo all'AGI è Antonio Caliò, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della polizia postale del Veneto. "Stanno ideando truffe sempre nuove - prosegue - grazie all'IA creano... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Polizia Postale: "Aumentano le truffe con l'Intelligenza artificiale"

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Attenzione alla truffa della Polizia Postale vi arriva via Sms

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