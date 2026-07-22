Dopo la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, Politano ha detto di sapere che la squadra non era in forma, considerando solo quattro giorni di lavoro. Ha segnato di destro su respinta dopo un rigore sbagliato, ammettendo che sarebbe stato meglio segnare prima su rigore.

Matteo Politano ai microfoni di Sky dopo Napoli-Arezzo 1-3. Hai segnato di destro (su respinta dopo il rigore sbagliato). “Era meglio se segnavo prima su rigore. Dispiace perché ci tenevamo a iniziar bene, anche se sapevamo che oggi non eravamo ancora in grande forma. Ci sta, è normale, lavoriamo da quattro giorni. Piano piano ci troveremo sempre meglio”. Anche lo scorso anno sconfitta con l’Arezzo. “È la nostra bestia nera del ritiro. Abbiamo ancora tanto da lavorare, abbiamo tanti giorni, c’è tempo. Dobbiamo essere tranquilli e sereni”. L’imprinting è sul 4-3-3. Un ritorno all’antico. “Poi dipenderà dal mister, ancora manca qualche giocatore che deve rientrare dalla Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: “Sapevamo che non eravamo in forma, ci sta, lavoriamo da quattro giorni”

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