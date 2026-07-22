I magistrati hanno espresso preoccupazione per l’obbligo di videoregistrare le conferenze, considerandolo un segnale di essere sotto stretta sorveglianza. Secondo loro, questa misura li fa sentire come “sorvegliati speciali”, costantemente controllati su ciò che fanno e dicono. Un commento che evidenzia il disagio nel settore giudiziario riguardo alle nuove regole, anche se si dichiarano non avere timori rispetto alla registrazione. La riforma in questione ha ricevuto dure critiche da alcuni esponenti.

«L'obbligo di videoregistrare le conferenze, del quale non abbiamo nessun timore, ci dà molto il senso di essere dei sorvegliati speciali, cioè di essere controllati in ogni momento su quello che facciamo, su quello che diciamo. Non ci sottraiamo a questo obbligo, ma possiamo dire che sembra che i magistrati, in questo Paese, siano sorvegliati speciali rispetto ad altre categorie che forse maggiormente dovrebbero essere sorvegliate. Però non ci sottraiamo e riteniamo che i nostri uffici siano trasparenti e proprio perché trasparenti devono informare». Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, ha illustrato questa mattina i... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Policastro: «Magistrati sorvegliati speciali e sotto attacco». E Gratteri: «Questa riforma è una porcheria»

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