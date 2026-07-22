Polemica sull’urbanistica | La storia non si riscrive

Notizia in breve

Dopo oltre quindici anni dedicati all’urbanistica, un ex dirigente ha lasciato l’incarico con un piano regolatore ancora incompleto. Ora richiede diritti d’autore su ogni atto che riguarda lo sviluppo della città. La polemica si concentra sul fatto che la storia urbanistica non si può riscrivere, secondo quanto affermato da alcuni. La questione ha suscitato reazioni di dissenso tra chi sostiene che i progetti siano stati portati avanti senza riconoscimenti adeguati.