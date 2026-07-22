Polemica sull’urbanistica | La storia non si riscrive
Dopo oltre quindici anni dedicati all’urbanistica, un ex dirigente ha lasciato l’incarico con un piano regolatore ancora incompleto. Ora richiede diritti d’autore su ogni atto che riguarda lo sviluppo della città. La polemica si concentra sul fatto che la storia urbanistica non si può riscrivere, secondo quanto affermato da alcuni. La questione ha suscitato reazioni di dissenso tra chi sostiene che i progetti siano stati portati avanti senza riconoscimenti adeguati.
BASTIA UMBRA "Dopo oltre quindici anni all’Urbanistica, Francesco Fratellini ci ha lasciato un Prg ancora minorenne. Ora pretende i diritti d’autore su ogni atto che serve a far crescere la città". La coalizione Civico Progressista che guida la città ribatte all’ex assessore vicesindaco dopo la recente iniziativa di Bastia Popolare "La storia non si riscrive, si racconta". "Fratellini – lamenta la coalizione - ogni volta che questa amministrazione completa un procedimento o rende concretamente realizzabile un’opera, recupera una vecchia delibera e grida ‘Era già tutto fatto’-. Dopo oltre quindici anni trascorsi a occuparsi di urbanistica, il nuovo Piano regolatore non è stato approvato definitivamente". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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