PlayStation esplode la protesta dei giocatori con la petizione ‘Don' t Kill the Disc’
Una petizione intitolata “Don't Kill the Disc” sta raccogliendo firme tra i giocatori, che si oppongono alla decisione di interrompere la produzione di dischi fisici per i nuovi giochi PlayStation a partire da gennaio 2028. La protesta si intensifica poche settimane dopo l’annuncio di Sony di abbandonare i supporti fisici. La petizione mira a mantenere vivo l’uso dei dischi, evidenziando il malcontento tra gli utenti.
La rivoluzione digitale di PlayStation rischia di trasformarsi in un boomerang. A poche settimane dall'annuncio di Sony di interrompere la produzione dei dischi fisici per tutti i nuovi giochi PlayStation a partire dal gennaio 2028, la protesta dei videogiocatori continua a crescere senza sosta. La petizione internazionale "Don't Kill the Disc" ha già raccolto oltre 300 mila firme e sta diventando uno dei più grandi movimenti di opposizione mai nati attorno a una decisione dell'industria videoludica. È la fine del concetto di proprietà del videogioco?. La campagna non chiede di eliminare il digitale, ma di mantenere la possibilità di scegliere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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