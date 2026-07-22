Due società italiane di beach volley, Playa Mezzana e RBT School, sono state intervistate dall'AIBVC. Entrambe si dedicano alla formazione di atleti e alla promozione della disciplina, anche se seguono percorsi distinti. La puntata si concentra sui loro metodi di lavoro, sui risultati raggiunti e sull’impegno nel settore. Nessuna delle due fornisce dettagli su accordi o partnership specifiche, ma si evidenziano i successi conseguiti nel panorama nazionale.

Due società, due percorsi diversi, una stessa missione: formare atleti e diffondere la cultura del beach volley. In questa puntata conosciamo da vicino Playa Mezzana di Prato, nata nel 2019 con l’obiettivo di creare un movimento di qualità nel territorio toscano, e RBT School di Roma, una delle realtà più attive del panorama nazionale, capace di conquistare tre titoli di Campione d’Italia AIBVC. Parleremo di formazione, attività giovanile, inclusione, agonismo e del futuro del beach volley italiano attraverso le esperienze di due società che ogni giorno lavorano per far crescere questo sport. Conduce Alice Liverani Ospiti Elisa Giannassi –... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Playa Mezzana e RBT School: qualità, formazione e successi nel beach italiano| Intervista AIBVC

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