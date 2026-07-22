Il 29 giugno, un uomo è stato ucciso mentre si trovava al lavoro in una pizzeria a Reggio Emilia. La pizzeria Yoghi, di proprietà di questa persona, è diventata oggetto di visite frequenti, con fiori, peluche e biglietti lasciati davanti all’ingresso. Una donna ha dichiarato di voler riaprire il locale in memoria del fratello, che era il titolare. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Reggio Emilia, 22 luglio 2026 – In queste settimane la pizzeria Yoghi di Reggio Emilia è diventata meta del pellegrinaggio: davanti sono stati lasciati fiori, peluche e biglietti in ricordo del titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ucciso il 29 giugno mentre era al lavoro. Ma se il locale di via Gran Sasso d’Italia è diventato luogo di morte, la sorella della vittima, Antonella, vorrebbe farlo tornare a breve quello che era da oltre 20 anni: un luogo di ritrovo e di vita per il quartiere. “Spero di riuscire a riaprire il locale tra settembre e ottobre. Prima mi devo rimettere in forma, ma l’intenzione è questa”: è questo il progetto che Antonella, 52 anni, svela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pizzaiolo ucciso, la determinazione di Antonella: “Voglio riaprire il locale nel nome di mio fratello”

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