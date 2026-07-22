Più entrate da tasse rette dei nidi e turisti Tesoretto da 7,8 milioni per le nuove opere

Il bilancio comunale si arricchisce di 7,8 milioni di euro grazie a maggiori entrate da tasse, rette dei nidi e turismo. La Giunta ha approvato l’assestamento, con un incremento di 684mila euro derivante da Imu, Irpef e tassa di soggiorno, e altri 276mila euro dalle quote degli asili. Sono stati destinati fondi per il parco Suardi e per gli spazi commerciali della nuova Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea.

IL BILANCIO. La Giunta ha approvato l’assestamento: +684mila euro da Imu, Irpef e tassa di soggiorno e + 276mila dalle quote degli asili. Fondi per il parco Suardi e gli spazi commerciali della nuova Gamec. Gandi: solidità finanziaria. Entrate e uscite in equilibrio e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 7,8 milioni di euro, tesoretto che consente di avviare opere non previste dal bilancio, come gli spazi commerciali della nuova Gamec e il primo lotto per la riqualificazione del parco Suardi. La Giunta Carnevali approva in una seduta dedicata l’assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio 2026-2028, manovra che passerà in 1ª Commissione venerdì e, a stretto giro, lunedì prossimo, in Consiglio comunale, nell’ultima seduta prima della pausa agostana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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