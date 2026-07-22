Pirrera Sant’Antonio il cuore di pietra della Sicilia

Notizia in breve

A Melilli, in provincia di Siracusa, si trova una cava sotterranea storica, dove i lavoratori chiamati pirriaturi hanno scavato nel tempo. Questa cava conserva tracce dell’architettura e dell’arte barocca, collegando il patrimonio culturale del Val di Noto. Il sito rappresenta un esempio di attività mineraria tradizionale e di testimonianza storica legata alle tecniche di estrazione della pietra in Sicilia. La cava è accessibile come testimonianza del passato industriale e artistico della regione.