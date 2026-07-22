Pirrera Sant’Antonio il cuore di pietra della Sicilia

Da laprimapagina.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Melilli, in provincia di Siracusa, si trova una cava sotterranea storica, dove i lavoratori chiamati pirriaturi hanno scavato nel tempo. Questa cava conserva tracce dell’architettura e dell’arte barocca, collegando il patrimonio culturale del Val di Noto. Il sito rappresenta un esempio di attività mineraria tradizionale e di testimonianza storica legata alle tecniche di estrazione della pietra in Sicilia. La cava è accessibile come testimonianza del passato industriale e artistico della regione.

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Melilli, provincia di Siracusa: un viaggio nella straordinaria cava sotterranea dove il lavoro dei pirriaturi ha lasciato un patrimonio di storia, architettura e memoria che ancora oggi racconta il Barocco siciliano e le radici del Val di Noto.   di Massimo Reina   Melilli (Siracusa) – Pirrera Sant’Antonio La strada che conduce alla Pirrera Sant’Antonio di Melilli attraversa una Sicilia che molti credono di conoscere. Una Sicilia fatta di muri a secco, di fichi d’India che sembrano sentinelle immobili lungo i campi, di colline che in estate assumono il colore del pane appena sfornato e di cieli così vasti da sembrare un mare capovolto. È una terra antica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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