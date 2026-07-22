Pio Esposito ha commentato il ruolo di Bastoni come leader della squadra, escludendo paragoni con il Principe e Milito. Ha anche parlato dell’attesa per il ritorno in ritiro di Lautaro Martinez e ha anticipato un possibile gol nel derby. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Sportmediaset mentre l’Inter si trova in ritiro in Germania.

Dall'attesa per il ritorno in ritiro di Lautaro Martinez, fino al gol (ancora da realizzare) nel derby: Pio Esposito ha parlato di questi temi e tanto altro nel corso dell'intervista concessa a Sportmediaset dal ritiro dell'Inter in Germania. L'attaccante della Nazionale ha rivolto un pensiero anche a Bastoni: di seguito l'intervista completa., Pio, l'anno scorso il tuo primo anno all'Inter, ripensandoci oggi, dopo un anno subito Scudetto e Coppa Italia, te lo saresti aspettato? Sicuramente quando giochi nell'Inter giochi per vincere, quindi è inutile nascondersi, erano gli obiettivi e ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pio Esposito: "Io come il Principe? Lasciamo stare Milito! Bastoni è uno dei leader, un esempio"

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