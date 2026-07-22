Piano Mattei un cambiamento epocale tra Italia Europa e Africa L’intervento di Billi Lega

Il Piano Mattei prevede nuove iniziative tra Italia, Europa e Africa, puntando a rafforzare le collaborazioni e a sviluppare progetti pratici. Un rappresentante di un partito di maggioranza ha commentato che si tratta di un cambiamento significativo nelle relazioni internazionali, con obiettivi di benefici condivisi. La proposta si concentra su accordi e interventi concreti, senza specificare dettagli o tempistiche.

Il Piano Mattei segna un cambiamento epocale concreto nelle relazioni tra Italia, Europa e Africa, basato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla realizzazione di progetti concreti capaci di generare benefici condivisi. In poco più di tre anni è stato trasformato un progetto ambizioso in una strategia operativa, con risultati concreti. Il Piano Mattei rappresenta un cambiamento epocale nel rapporto tra Italia e Africa. Non più una politica predatoria, paternalistica o assistenzialista, ma un partenariato tra pari, fondato sul rispetto reciproco, sulla condivisione degli interessi e sulla crescita comune. Questo approccio ha già prodotto risultati importanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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