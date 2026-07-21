Piano Mattei Orefice Gruppo Fs | Generando competenze ci occupiamo del futuro di Africa e Europa

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rappresentante di un gruppo ferroviario ha affermato che il Piano Mattei mira a creare competenze per favorire lo sviluppo tra Africa e Europa. Ha sottolineato come il progetto consideri il ruolo del Paese come ponte e frontiera, con l’obiettivo di generare opportunità attraverso il lavoro. La dichiarazione si concentra sull’importanza di sviluppare capacità che possano contribuire alla crescita condivisa tra le due regioni.

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Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Il Piano Mattei tiene conto della necessità per il nostro Paese di essere ponte e frontiera che, attraverso il lavoro, cerca di generare delle opportunità. Rendere possibile il domani vuol dire occuparsi di futuro e dei giovani. L'Italia può occuparsi del futuro dell'Africa e dell'Europa attraverso la generazione di competenze in loco, così da determinare le migliori condizioni per progetti di vita che partono dal lavoro”. Così Gian Luca Orefice, Chief people, culture & transformation Officer del Gruppo FS, intervenendo oggi a Roma alla cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”, ospitata nella sede FS di Villa Patrizi, durante la quale è stato dato il benvenuto ai 14 lavoratori tunisini che, dopo un percorso di formazione nel Paese nordafricano, cominceranno a lavorare in Trenitalia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Piano Mattei, Orefice (Gruppo Fs): "Generando competenze ci occupiamo del futuro di Africa e Europa"
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