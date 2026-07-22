Piano Mattei | 18 nazioni coinvolte e oltre 550 milioni in progetti avviati

Da napolipiu.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Piano Mattei, al suo terzo anno, coinvolge 18 paesi e ha avviato progetti per oltre 550 milioni di euro. L'iniziativa si concentra su attività in Africa, con progressi significativi annunciati a Roma. I dettagli sui singoli interventi non sono stati specificati, ma si evidenziano avanzamenti rispetto alle fasi precedenti. Il progetto è in fase di consolidamento e maturità, senza ulteriori indicazioni sui risultati specifici raggiunti.

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Roma: Avanzamenti del Piano Mattei verso l’Africa. ROMA (ITALPRESS) – Il Piano Mattei, giunto al suo terzo anno di attività, segna una fase di consolidamento e maturità. Durante un’audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e del Senato, l’ambasciatore Fabrizio Saggio ha illustrato i progressi raggiunti. “Abbiamo ottenuto risultati misurabili e godiamo di un’architettura finanziaria ben definita, oltre a una collaborazione internazionale significativamente potenziata, soprattutto con l’Unione Europea”, ha dichiarato Saggio. In particolare, il Piano ha ampliato il suo ambito d’azione, passando dalle iniziali 9 nazioni focus a 18, mantenendo un approccio strategico incrementale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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