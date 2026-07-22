pianificazione

Lunedì è arrivata a Roma la firma per il contratto. Le tre fregate Fremm Evo, realizzate da Fincantieri, saranno probabilmente assemblate alla Spezia. La consegna è prevista per la Marina del Portogallo.

La firma è arrivata l’altro ieri a Roma. Ma sarà alla Spezia, con tutta probabilità, che prenderanno forma le tre fregate Fremm Evo che Fincantieri realizzerà per la Marina del Portogallo. Un investimento di circa tre miliardi di euro, che vedrà sicuramente il polo della difesa spezzino in prima linea. Se lo stabilimento Fincantieri di Muggiano assieme a quello di Riva Trigoso è da anni punto di riferimento dello sviluppo del programma italo francese per la costruzione di fregate europee multi missione – tanto che proprio in Liguria lo scorso anno sono state tagliate le prime lamiere delle prime due Fremm Evo destinate alla Marina italiana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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