Carlos Alcaraz sta continuando a recuperare dall’infortunio al polso destro, dopo un lungo periodo di stop. La sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open non è ancora certa. L’ex giocatore di alto livello ha dichiarato che il tennis ha bisogno di lui, ma ha anche sottolineato che l’infortunio al polso non è da sottovalutare. La decisione sulla sua presenza sarà comunicata in futuro.

Carlos Alcaraz continua a lavorare per tornare in campo dopo il lungo stop causato dall’infortunio al polso destro, ma sulla sua presenza al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open permane ancora più di un interrogativo. Lo spagnolo, attuale numero 3 del ranking mondiale, è regolarmente iscritto ai due appuntamenti statunitensi, anche se il suo staff continua a gestire il recupero con la massima prudenza dopo i forfait che lo hanno costretto a rinunciare ai principali eventi della stagione, tra cui Roland Garros e Wimbledon. A soffermarsi sulla situazione del murciano è stato Mark Philippoussis, ex finalista a Wimbledon e agli US Open, che in un’intervista rilasciata a Tennis365 ha evidenziato quanto il circuito senta la mancanza del campione spagnolo, senza però trascurare la delicatezza dell’infortunio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

© Oasport.it - Philippoussis sul rientro di Carlos Alcaraz: “Il tennis ha bisogno di lui, ma con il polso non si scherza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carlos Alcaraz, si avvicina il rientro: lo spagnolo corre senza protezione al polso

Sinner dopo Wimbledon: “Spero che Alcaraz torni presto, il tennis ha bisogno di lui”Dopo aver vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo, il tennista italiano ha espresso il desiderio che il rivale spagnolo torni presto in...

Temi più discussi: Le lesioni al polso sono complicate, ci vorrà del tempo ad Alcaraz per recuperare il suo livello; Philippoussis in ansia per Alcaraz: Il tennis ha bisogno di lui - LiveTennis.it; Boris Becker esulta per il rientro di Carlos Alcaraz: Finalmente una bella notizia.

Carlos Alcaraz iscritto al Masters 1000 di Cincinnati: come sta e quando il rientroIl polso infortunato non gli permette ancora di allenarsi al top, ma… non gli ha impedito di festeggiare la Spagna campione del mondo! sport.sky.it

Carlos Alcaraz prepara il rientro? Dagli USA arrivano segnali in vista di CincinnatiCarlos Alcaraz potrebbe essere ormai vicino al ritorno nel circuito ATP, anche se per il momento manca ancora una conferma ufficiale sulla sua presenza al ... oasport.it