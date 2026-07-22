La Regione Veneto ha disposto il blocco della vendita di carne e fegato provenienti da zone contaminate da Pfas. È stato avviato un monitoraggio su otto aziende per verificare la presenza di alte concentrazioni di Pfoa e Pfos. Questa misura, per la prima volta, riguarda prodotti di origine animale provenienti da aree con contaminazione da Pfas. La decisione mira a limitare la distribuzione di alimenti potenzialmente nocivi.

Per la prima volta la Regione Veneto dispone il blocco della commercializzazione di prodotti di origine animale provenienti da zone contaminate da Pfas, perché contenenti alte concentrazioni di Pfoa e Pfos. Si tratta di carne proveniente da muscolo bovino, fegato bovino e fegato suino. La decisione è arrivata in seguito a uno studio condotto dalla Regione con l’Istituto superiore di Sanità in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico delle venezie, Arpa Veneto e le Usl, che ha analizzato carne, latte e uova prodotti nell’area rossa e arancione. Lo studio degli alimenti di origine animale ha permesso di arrivare a due conclusioni: la prima è che su 703 campioni, 680 sono risultati con valori inferiori ai limiti di legge, quindi il 97% della produzione rispetta i parametri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Pfas in Veneto, stop alla vendita di carne e fegato contaminati: «Avviato un monitoraggio in 8 aziende»

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