petrolio e gas tornano a correre cosa cambia per benzina bollette e bce

Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto circa 92 dollari al barile, mentre il Wti supera gli 85 dollari. Questa ripresa dei prezzi influisce sui costi della benzina e delle bollette energetiche, che potrebbero aumentare. Le variazioni dei mercati del petrolio sono osservate anche dalle istituzioni finanziarie europee, tra cui la Banca Centrale, in vista di possibili impatti sulla politica monetaria.

Petrolio e gas tornano al centro dei mercati europei. Il Brent si muove ormai intorno a quota 92 dollari al barile, mentre il Wti supera gli 85 dollari. Sul fronte del gas, il Ttf di Amsterdam, riferimento per il mercato europeo, ha chiuso a 59,5 euro al megawattora, in rialzo dell’1,4%. Sono numeri che riportano l’energia in cima alla lista delle preoccupazioni per investitori, famiglie e banche centrali. Dopo settimane in cui l’attenzione era concentrata soprattutto su semestrali, tassi e utili societari, il mercato deve tornare a fare i conti con una variabile molto concreta: il costo dell’energia. Il movimento non riguarda solo le materie prime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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