Pet food sequestri per 1,7 milioni

Sequestrati prodotti alimentari per animali per un totale di 1,7 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare. Sono stati sequestrati prodotti non conformi alle normative e potenzialmente dannosi. Le verifiche hanno interessato diverse aziende e punti vendita, con l’obiettivo di contrastare frodi e garantire la qualità dei prodotti destinati agli animali domestici.

Contrastare le frodi, tutelare la salute degli animali e garantire la sicurezza dei consumatori. Con questi obiettivi il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha concluso la campagna nazionale di controllo sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, degli alimenti destinati agli animali da compagnia. L’attività, svolta dal 23 marzo al 30 giugno 2026, ha interessato l’intero territorio nazionale e ha visto impegnati i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) in una mirata azione di vigilanza sul settore del pet food, con particolare attenzione alla vendita online, all’etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità delle materie prime, ai requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti e alla regolarità delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Cibo per cani e gatti: sequestrate oltre 60 tonnellate di pet food

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