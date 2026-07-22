Un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria auto e aver sbattuto contro un muretto in via dei Mille a Mardimago. L’incidente è avvenuto mercoledì 22 luglio. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi. La vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

MARDIMAGO (ROVIGO) - Perde il controllo dell'auto e termina la corsa contro il muretto di una casa. Tragico il bilancio dell'incidente avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, in via dei Mille a Mardimago dove rodigino di 62 anni ha perso la vita. L'incidente Il violento impatto, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto sulla strada principale della frazione, poco prima del centro abitato provenendo da Sarzano. L'auto, per causa ancora in corso di accertamento, ha sfondato il muretto dell'abitazione che si affaccia sulla strada. I soccorsi Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il personale del Suem 118, arrivati sul luogo del sinistro dal vicino ospedale, ha tentato di rianimare il 62enne che è però deceduto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muretto: 62enne muore sul colpo. Strada chiusa al traffico

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PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO 42ENNE | 21/07/2026

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