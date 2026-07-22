Lo scorso lunedì, Primark ha comunicato una riduzione dei prezzi fino al 29% su centinaia di articoli tra i più venduti. La promozione interesserà le linee dedicate a donna, uomo e bambino. La decisione riguarda specificamente capi di abbigliamento molto richiesti e sarà valida per un periodo limitato. La misura è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell'azienda senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

Lo scorso lunedì Primark ha annunciato la riduzione dei prezzi fino al 29% su centinaia di capi tra i più venduti. Questo sconto riguarderà le linee donna, uomo e bambino. L’ azienda ha preso questa decisione nel tentativo di migliorare l’andamento commerciale, in attesa della scissione dalla società madre Associated British Foods prevista per il prossimo anno. Primark abbasserò i prezzi fino al 29%. L’Associated British Food aveva già annunciato ad aprile 2026 che scorporerà Primark dalle proprie attività alimentari entro la fine del 2027. Così la società lancerà i nuovi prezzi nei 19 mercati in cui opera a partire da lunedì. Alcuni esempi? Uno dei più famosi pigiama da donna “supersoft” modello boyfriend sarà disponibile a 13 sterline (17,51 dollari), invece hce 17 sterline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Primark sta riducendo i prezzi?

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