Perché Primark sta riducendo i prezzi?

Da metropolitanmagazine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo scorso lunedì, Primark ha comunicato una riduzione dei prezzi fino al 29% su centinaia di articoli tra i più venduti. La promozione interesserà le linee dedicate a donna, uomo e bambino. La decisione riguarda specificamente capi di abbigliamento molto richiesti e sarà valida per un periodo limitato. La misura è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell'azienda senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scorso lunedì Primark ha annunciato la riduzione dei prezzi fino al 29% su centinaia di capi tra i più venduti. Questo sconto riguarderà le linee donna, uomo e bambino. L’ azienda ha preso questa decisione nel tentativo di migliorare l’andamento commerciale, in attesa della scissione dalla società madre Associated British Foods prevista per il prossimo anno. Primark abbasserò i prezzi fino al 29%. L’Associated British Food aveva già annunciato ad aprile 2026 che scorporerà Primark dalle proprie attività alimentari entro la fine del 2027. Così la società lancerà i nuovi prezzi nei 19 mercati in cui opera a partire da lunedì. Alcuni esempi? Uno dei più famosi pigiama da donna “supersoft” modello boyfriend sarà disponibile a 13 sterline (17,51 dollari), invece hce 17 sterline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

perch233 primark sta riducendo i prezzi
© Metropolitanmagazine.it - Perché Primark sta riducendo i prezzi?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SUPER HAUL PRIMARK DI COSE BELLISSIME E REGALI PER TUTTI!!!!

Video SUPER HAUL PRIMARK DI COSE BELLISSIME E REGALI PER TUTTI!!!!

Notizie e thread social correlati

Dai modelli alle capacità cyber, la Cina sta riducendo il divario sull’IALa Cina sta avanzando rapidamente nel campo dell'intelligenza artificiale, riducendo il divario con i laboratori statunitensi.

Quanto sta influendo la guerra in Medio Oriente sui prezzi al supermercatoNegli ultimi mesi, i prezzi dei prodotti alimentari nei supermercati sono aumentati, ma i motivi principali non sono legati direttamente alla guerra...

Argomenti più discussi: Primark riduce i prezzi in vista dello scorporo da Ab Foods; Primark rilancia con maxi sconti prima dello scorporo da AB Foods; Primark riduce i prezzi su centinaia di capi chiave in Spagna; Primark riduce i prezzi in vista dello scorporo da Ab Foods.

perché primark perché primark sta riducendoPerché Primark sta riducendo i prezzi?Lo scorso lunedì Primark ha annunciato la riduzione dei prezzi fino al 29% su ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web