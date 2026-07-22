Perché la Cina teme più l’India del caos di Hormuz

La Cina ha mostrato maggiore preoccupazione per le tensioni tra India e Cina rispetto alle crisi nello Stretto di Hormuz. Mentre quest’ultimo è stato tradizionalmente considerato un punto chiave per le rotte energetiche, le recenti tensioni tra India e Cina hanno attirato più attenzione. La preoccupazione riguarda possibili conflitti o blocchi lungo il confine tra i due paesi, che potrebbero influenzare le rotte commerciali e strategiche della regione.

Per decenni lo Stretto di Hormuz è stato considerato il più importante chokepoint marittimo del mondo. Ogni crisi che coinvolge l’Iran riaccende il timore di interruzioni nelle forniture energetiche, sequestri di petroliere e impennate dei prezzi del petrolio. Eppure il baricentro strategico dell’Asia si sta progressivamente spostando verso est. Per la Cina, lo Stretto di Malacca rappresenta una vulnerabilità strategica ancora più profonda e, nel lungo periodo, più difficile da gestire rispetto a Hormuz. Malacca è il principale corridoio marittimo tra l’Oceano Indiano, il Mar Cinese Meridionale e le economie industriali dell’Asia orientale. Una quota significativa del commercio mondiale via mare attraversa le acque relativamente ristrette comprese tra Indonesia, Malaysia e Singapore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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