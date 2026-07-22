Perché gli italiani si sentono più poveri cosa è successo agli stipendi dal 1996 a oggi

Gli stipendi degli italiani sono diminuiti in valore reale dal 1996 a oggi. Dal 1996 al 2023, i salari medi sono cresciuti meno dell'inflazione, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Negli ultimi vent’anni, le retribuzioni sono rimaste più basse rispetto ai prezzi, facendo sentire più poveri molti lavoratori. Questa discesa si riflette in un progressivo calo delle condizioni economiche percepite.

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Perché in Italia lavoriamo di più ma siamo sempre più poveri

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