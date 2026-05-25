Cinque sub italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I corpi sono stati recuperati nella zona delle grotte di Hekunu Kandu e ora si attendono i risultati delle autopsie. Le operazioni di analisi sono in corso per chiarire le cause del decesso. La polizia locale ha avviato le indagini e ha sequestrato i corpi per le analisi mediche.

La verità sulla morte dei cinque sub italiani nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è ancora tutta da scrivere e passa ora attraverso un passaggio decisivo: le autopsie sui corpi recuperati nella zona delle grotte di Hekunu Kandu. Un’indagine complessa, che punta a chiarire con esattezza le cause del decesso avvenuto durante un’immersione che si è trasformata in tragedia. L’ipotesi ritenuta al momento più concreta dai medici legali è quella dell’ anossia, ovvero la totale assenza di ossigeno. Resta però da stabilire se la mancanza d’aria sia stata causata da annegamento oppure dall’esaurimento delle scorte nelle bombole durante l’immersione in ambiente sommerso e complesso come quello delle grotte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Morti così!”. Maldive, cosa è successo agli italiani: arrivano le autopsie

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