Dopo pranzo in estate molte persone si sentono molto stanche, quasi esauste. La sensazione può essere collegata alle temperature elevate, ma il caldo non è l’unico fattore responsabile. La digestione richiede energia e può causare sonnolenza, mentre il caldo può contribuire a una maggiore sensazione di affaticamento. Altri fattori come pasti abbondanti o ricchi di carboidrati possono peggiorare questa sensazione.

Può capitare che in estate, dopo pranzo, ci si senta particolarmente stanchi, quasi distrutti. Può dipendere dal caldo? Forse, ma è più una complicazione che una vera e propria causa. Come spiega il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, la stanchezza post-pranzo può essere legata a diversi fattori che poi il caldo va a peggiorare: “La stanchezza dopo i pasti non è sempre normale e può dipendere da diversi fattori. Tra le cause più frequenti ci sono un sonno non ristoratore, carenze nutrizionali (come ferro e vitamina del gruppo B) e abbinamenti nutrizionali poco equilibrati che favoriscono rapidi picchi glicemici seguiti da un brusco calo dell’energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché dopo pranzo in estate ci si sente distrutti? Colpa del caldo o di altro?

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From Old Farm to Nomadic Tent: Habib Family Seeks New Balance After Clearing the Farm

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