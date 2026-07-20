Dalle Mura ai parchi | perché quest’estate a Bergamo si sente di più il canto delle cicale

Quest’estate a Bergamo il suono predominante nelle ore più calde sono le cicale e i grilli, che coprono il traffico e i cantieri. La presenza di questi insetti si nota soprattutto tra le Mura e nei parchi pubblici, creando un sottofondo acustico caratteristico della stagione. Il canto si intensifica nelle ore diurne e si affievolisce alla sera. Questa situazione si riscontra in diverse zone della città, influenzando la percezione del paesaggio acustico urbano.

Bergamo, in questi giorni d’estate, canta. Non solo per il traffico o i cantieri: a dominare il paesaggio sonoro, soprattutto nelle ore più calde, sono cicale e grilli. A sentire molti bergamaschi – ma basta fare una passeggiata in centro, lungo le Mura o sulle piste ciclabili – il loro canto sembra molto più intenso rispetto agli anni passati. Nell’immaginario collettivo il frinire delle cicale richiama le località di mare. In realtà questi insetti vivono da sempre anche nell’entroterra. Anche una città come Bergamo può avere popolazioni consistenti di cicale: bastano alberi maturi (tigli, platani, pini) per completare il ciclo vitale. Zone come le Mura, i parchi cittadini o i viali alberati sono habitat ideali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Bergamo Porta San Giacomo e le mura venete

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