Per fortuna c’è ancora un Leone che riporta l’uomo a ciò che è reale

Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, ha colpito profondamente molte persone, tra le quali il vostro cronista ultraottantenne, cui non capita così di frequente. La prima ragione è il titolo, che oltre al pregio di essere direttamente in latino presenta la magnificenza come qualità dell’umanità che la possiede e viene anche rispettata con evidenza, anziché ferita e sperduta come nei discorsi correnti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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Il papa è venuto senza discorso ma prima di lui i poveri ospiti si sono dovuti sorbire ben tre discorsi di tre diversi prelati, tutti scritti, tutti letti... Mamma mia. Per fortuna Leone ha detto solo alcune brevi parole, tutte a braccio stavolta, belle e simpatiche x.com

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