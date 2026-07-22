Per fortuna c’è ancora un Leone che riporta l’uomo a ciò che è reale

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, ha colpito profondamente molte persone, tra le quali il vostro cronista ultraottantenne, cui non capita così di frequente. La prima ragione è il titolo, che oltre al pregio di essere direttamente in latino presenta la magnificenza come qualità dell’umanità che la possiede e viene anche rispettata con evidenza, anziché ferita e sperduta come nei discorsi correnti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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