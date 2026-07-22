Pellegrino-Juventus affare in chiusura | le cifre definitive

La Juventus sta finalizzando l’acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, con le cifre definitive dell’accordo. La società bianconera si prepara ad accogliere l’attaccante, indipendentemente dall’esito della trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani. I dettagli dell’affare sono stati definiti, ma non sono stati comunicati i numeri ufficiali. La trattativa tra le parti coinvolte è ormai prossima alla conclusione.

La società bianconera è pronta ad accogliere l’attaccante proveniente dal Parma, ecco tutti i dettagli dell’affare. A prescindere dall’esito dell’affare con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani, la Juventus sta provando a chiudere quello con il Parma per Mateo Pellegrino. L’attaccante argentino classe 2001 piace tantissimo alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che avrebbe accelerato nuovamente nelle ultimissime ore. Mateo Pellegrino, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it La conferma arriva dal “QS”, secondo cui la trattativa tra Parma e Juve sarebbe ormai ben avviata e potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, legato al raggiungimento di determinati obiettivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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PELLEGRINO E LA JUVE MAI COSÌ VICINI

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? La #Juventus valuta il futuro di #Ekhator: possibile prestito per garantirgli più spazio. L’ipotesi #Parma può legarsi all’affare #Pellegrino con uno scambio di prestiti. Anche il #Sassuolo aveva chiesto informazioni. @GiovaAlbanese - @Gazzetta_it x.com

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