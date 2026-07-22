Pellegrino Juve l’affare rischia di complicarsi | ultimatum del Parma sullo sfondo si inserisce anche la Fiorentina Ultimissime

Il Parma ha dato un ultimatum alla Juventus riguardo alla cessione di Pellegrino, aspettando un segnale definitivo. Sullo sfondo, anche la Fiorentina mostra interesse, complicando la trattativa. La società emiliana vuole chiarezza prima di procedere, mentre i viola cercano di inserirsi come alternativa. La situazione resta in sospeso, con le parti che attendono sviluppi concreti nelle prossime ore.

di Luca Fioretti Tutti i dettagli sull’affare Pellegrino Juventus: il Parma aspetta un segnale chiaro mentre la Fiorentina insidia i bianconeri per l’attaccante. Il calciomercato estivo della Juventus rischia di registrare un’inattesa complicazione per la propria linea d’attacco. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa per Mateo Pellegrino rischia di complicarsi seriamente se non arriveranno novità concrete nel giro di pochissimo tempo. La dirigenza del Parma continua ad aspettare fiduciosa un segnale dai bianconeri, ma occorre trovare al più presto un’intesa formale sulle cifre reali dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVE BLOCCATO PELLEGRINO, BLOCCATE LE CESSIONI, VLAHOVIC VORREBBE… ULTIMISSIME ZAMPINI ZENZOLA

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