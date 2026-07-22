Pecci resta ed è carico per l’Ancona | Dobbiamo vincere il campionato

Il calciatore Pecci rimane nel team e si mostra determinato a vincere il campionato. La squadra è arrivata ieri sera al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme per il ritiro estivo. Gli allenamenti sono iniziati questa mattina e si svolgeranno due volte al giorno, alle 10 e alle 17, continuando fino all’amichevole programmata per il 13 agosto.

Ancona da ieri sera al Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme per il ritiro estivo: gli allenamenti cominceranno stamattina, due al giorno, alle 10 e alle 17, e proseguiranno fino all’amichevole conclusiva del 13 agosto. Poi il rompete le file ferragostano e la ripresa domenica 16 ad Ancona. Con i dorici ci saranno anche due anconetani classe 2009 che si sono già messi in mostra lo scorso anno e che Maurizi ha voluto con il gruppo prima squadra a Chianciano: Iacopo Venturini e Gabriele Amore. Nel frattempo proprio ieri l’Ancona ha ufficializzato l’ultimo acquisto: si tratta di Andrea Scarfò, terzino destro (ma all’occorrenza anche sinistro) classe 2008, dunque under, in prestito dall’Arzignano Valchiampo e cresciuto nei vivai di Praese e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Pecci is staying and is excited about Ancona: We have to win the championship.The red and white striker hasn't succumbed to Teramo's advances. Right back Scarfò has also been officially confirmed. sport.quotidiano.net

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