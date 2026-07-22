A Pavia è stata rafforzata la repressione contro la malamovida, con interventi mirati a contrastare il possesso di armi bianche, lo spaccio di droga e il consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche. La misura si concentra anche su situazioni di degrado e devianze tra i giovani. L’obiettivo è ridurre le problematiche legate alla movida notturna, con controlli più stringenti e interventi specifici.

Pavia, 22 luglio 2026 - Un'ulteriore stretta per contrastare la 'malamovida' e "situazioni di degrado, devianze giovanili, possesso di armi bianche, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche". E' "l'obiettivo strategico" condiviso nella riunione di oggi, mercoledì 22 luglio, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuto a palazzo Malaspina, presieduto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini e alla presenza del presidente della Provincia e del sindaco di Pavia oltre che del questore e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza. Con un'analisi degli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia, stretta su malamovida in città. Nel mirino anche possesso di armi e spaccio di droga

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