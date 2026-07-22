Pasotto | Cardinale ha confessato di essere stato poco presente per il Milan
Il cardinale ha ammesso di essere stato poco presente per il Milan. Il club ha recentemente mostrato segnali di miglioramento, dopo anni di movimenti di mercato considerati incoerenti e caratterizzati da operazioni poco coordinate. La mancanza di un’unione tra le diverse aree operative era evidente, ma ora sembra che ci siano passi in avanti verso una gestione più compatta. La squadra sta cambiando rotta, con meno confusione nelle scelte di mercato rispetto al passato.
Il Milan sembra aver cambiato marcia. Negli ultimi anni il Club rossonero sembrava muoversi sul mercato in maniera confusa, con operazioni spesso non compatibili tra loro e frutto della mancanza di unione di intenti tra le parti operative. L'ex AD Furlani agiva per conto proprio e allo stesso modo Tare e Allegri, dirigendo un mercato a più teste che non ha permesso di programmare nella maniera migliore la stagione appena conclusa. Negli ultimi anni RedBird era già presente in società, anche se il debito con il fondo Elliott ne aveva limitato le possibilità di intervento attivo. Con il debito completamente risanato all'inizio del 2026, però,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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