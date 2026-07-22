Pasotto | Cardinale ha confessato di essere stato poco presente per il Milan

Notizia in breve

Il cardinale ha ammesso di essere stato poco presente per il Milan. Il club ha recentemente mostrato segnali di miglioramento, dopo anni di movimenti di mercato considerati incoerenti e caratterizzati da operazioni poco coordinate. La mancanza di un’unione tra le diverse aree operative era evidente, ma ora sembra che ci siano passi in avanti verso una gestione più compatta. La squadra sta cambiando rotta, con meno confusione nelle scelte di mercato rispetto al passato.