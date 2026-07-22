Pasolini secondo Capovilla | Socialismo o barbarie
Capovilla ha commentato Pasolini affermando che il suo pensiero si lega alla scelta tra socialismo e barbarie. Tiziana Petrelli ha evidenziato come denaro, consumo, successo e immagine siano elementi di un percorso politico che considera il profitto individuale come il fine principale della vita. Entrambi i commenti si concentrano su tematiche di valori e ideologie, senza approfondire altri aspetti o implicazioni.
di Tiziana Petrelli "Denaro, consumo, successo, immagine sono tutti aspetti di un unico percorso politico che individua nel profitto individuale il senso stesso della vita. L’esatto contrario di ciò che il nostro mondo potrebbe essere, se soltanto scegliessimo il Socialismo, non la barbarie". Pierpaolo Capovilla arriva a Fano con parole nette e un pensiero che non cerca mediazioni. Domenica, alle 21.15, nell’ex chiesa di San Francesco, porterà in scena "La religione del mio tempo", reading dedicato a Pier Paolo Pasolini inserito nel programma di CineFortunae (biglietto a 10 euro più diritti di prevendita su Liveticket). In vista dello spettacolo, l’artista, già voce de Il Teatro degli Orrori, racconta il suo rapporto con Pasolini e l’attualità del suo pensiero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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