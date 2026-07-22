Pasolini secondo Capovilla | Socialismo o barbarie

Notizia in breve

Capovilla ha commentato Pasolini affermando che il suo pensiero si lega alla scelta tra socialismo e barbarie. Tiziana Petrelli ha evidenziato come denaro, consumo, successo e immagine siano elementi di un percorso politico che considera il profitto individuale come il fine principale della vita. Entrambi i commenti si concentrano su tematiche di valori e ideologie, senza approfondire altri aspetti o implicazioni.