Da oggi in edicola il primo numero di Cuba alla curva della storia, una serie in due puntate che affronta il tema del socialismo. La pubblicazione include anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La serie si concentra su eventi storici legati a Cuba, senza analisi o commenti. La pubblicazione sarà disponibile fino al 29 luglio.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Siamo alla fine del socialismo in Cuba? Il 1819 giugno è stato approvato dal Parlamento e dal vertice del Pcc un pacchetto di 176 riforme (“Trasformazioni Economiche e Sociali”) che, almeno nel suo disegno, pretende di abbandonare il modello di direzione centralizzata dell’economia, per introdurre il mercato e il capitale privato. Il direttore della prestigiosa rivista Temas, Rafael Hernández, avverte che tali misure sono state percepite da critici interni ed esterni come «negazione dell’essenza del socialismo come sistema in Cuba e, nella pratica, si tende a rappresentarle come un tradimento della causa». 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Cuba alla curva della storia, ora in ballo c’è il socialismo

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