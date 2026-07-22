Venerdì si sono aperti gli eventi ufficiali della Giostra del Saracino di Sarteano con il Corteo dei ceri e l’investitura dei capitani delle cinque contrade. La sfilata ha segnato l’inizio del cerimoniale istituzionale, coinvolgendo rappresentanti e cittadini. Le celebrazioni proseguiranno con altre manifestazioni previste nel calendario della tradizione locale.

Via agli eventi del cerimoniale istituzionale della Giostra del Saracino di Sarteano: si parte con il Corteo dei ceri e l’ Investitura dei capitani delle cinque contrade. Venerdì le vie del paese vedranno riunite in processione le cinque contrade insieme ai maggiorenti di Sarteano, che sfileranno fino alla piazza di San Lorenzo per celebrare San Rocco, protettore e patrono della Giostra del Saracino. Durante la cerimonia verranno presentati al Santo per la benedizione anelli e lance, nonché strumenti simboli della corsa che si terrà il 15 agosto e verranno offerti ceri, doni e prodotti tipici del territori. Una volta conclusa l’offerta verrà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partono gli eventi del cerimoniale. Venerdì la sfilata per San Rocco

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Procida, ecco la storica processione del Venerdì Santo: la sfilata dei 43 carri

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