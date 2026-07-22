Partito Liberal Democratico di Bergamo | Gravi danni per la chiusura del passaggio a livello di via Moroni

Il passaggio a livello di via Moroni è stato chiuso, causando danni evidenti. Rfi ha annunciato che i lavori per completare il collegamento ferroviario con l’aeroporto termineranno a dicembre 2027. La chiusura ha creato disagi e problemi alle attività locali, senza indicazioni su possibili soluzioni temporanee. La data di fine lavori è stata comunicata ufficialmente da Rfi alcune settimane fa.

“Da alcune settimane Rfi ha comunicato che la data pianificata per il termine dei lavori per il completamento del collegamento ferroviario con l’aeroporto sarà dicembre 2027. Entro il prossimo anno, per fasi, si chiuderanno anche i cantieri per la nuova stazione di Bergamo e per il raddoppio verso Ponte San Pietro, mentre nei prossimi mesi è prevista la riapertura prima in direzione centro e poi nei due sensi di marcia del sottopasso di Via San Bernardino – così si esprime in una nota il Partito Liberal Democratico di Bergamo -. Entro pochi mesi, conseguentemente, sarà realizzata la chiusura in via definitiva del passaggio a livello di Via... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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