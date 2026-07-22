Il cardinale Parolin ha sottolineato l'importanza di una “Pasqua di pace” per superare i conflitti e lottare contro la guerra. Ha richiamato i principi di “Pacem in terris” e “Mai più la guerra”, evidenziando la necessità di usare intelligenza e volontà per risolvere le divisioni tra gli esseri umani, evitando che il conflitto diventi un “mondiale a pezzi”. Parolin ha invitato a contrastare le guerre con soluzioni pacifiche e dialogo.

Edoardo Giribaldi – Roma “Pacem in terris”, “Mai più la guerra”, il conflitto “mondiale a pezzi” cui contrapporre intelligenza e volontà per risolvere le divisioni “da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi iper-tecnologiche”. Sono parole utilizzate rispettivamente da san Giovanni XXIII, san Paolo VI, Francesco e Leone XIV, cui si affiancano gesti di uguale caratura: la lettera inviata da Giovanni Paolo I al presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, a sostegno dei negoziati di pace di Camp David tra Israele ed Egitto nel 1978; la storica convocazione della Giornata di preghiera per la pace di Assisi il 27 ottobre 1986 che vide riuniti per la prima volta i leader di tutte le grandi religioni mondiali, voluta da Giovanni Paolo II e ripresa da Benedetto XVI 25 anni più tardi. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Parolin: necessaria una “Pasqua di pace” per eliminare la guerra mai degna dell’uomo

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