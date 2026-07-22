Parco Da Vinci salta il Rolling Stones Tribute | arriva l’omaggio a Battiato

Al Parco Da Vinci di Fiumicino, la serata prevista con il tributo ai Rolling Stones è stata cancellata. Al suo posto, si svolgerà uno spettacolo dedicato a Franco Battiato, intitolato “Omaggio al Maestro”. La modifica del programma è stata annunciata in mattinata, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. L’evento, originariamente programmato per questa sera, si terrà comunque nello stesso luogo. Nessuna comunicazione è stata fornita sui motivi del cambio di programma.

Fiumicino, 22 luglio 2026 – Cambio di programma al Da Vinci–Sessantotto Village. La serata dedicata ai Rolling Stones, inizialmente prevista per questa sera, è stata sostituita dal Franco Battiato Tribute con lo spettacolo “Omaggio al Maestro”. La variazione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori. Resta invariato l’orario: il concerto inizierà alle 20:30 nell’area eventi del Parco Commerciale Da Vinci, dietro i negozi Arcaplanet e Terranova. L’ingresso è gratuito. Sul palco salirà la formazione guidata dalla voce di Vincenzo Iacopino, insieme a Ines Melpa ai cori, Adriano Piccioni alle chitarre, Dario Principia al pianoforte, Emanuele Parlati alle tastiere, Gabriele Cipollini al basso e Francesco Calogiuri alla batteria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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